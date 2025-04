Cadono dallo scooter, gravi due 16enni: una è in coma

Un grave incidente stradale a Cagliari.

Due 16enni sono state coinvolte in un grave incidente a Cagliari. Una delle due è gravissima e si trova in Rianimazione al Brotzu. Il sinistro è avvenuto la scorsa notte lungo viale Marconi a Cagliari. Anche l’amica è stata trasportata in codice rosso al Policlinico.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze si trovavano in sella a uno scooter e stavano percorrendo viale Marconi quando, all’altezza di Is Pontis Paris, per cause ancora da accertare, avrebbero perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. La 16enne, trasportata d’urgenza al Brotzu, è in condizioni gravissime: si trova in Rianimazione e la prognosi resta riservata. L’amica, invece, pur ricoverata in codice rosso al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita.

