L’attestazione di origine del prodotto.

Il consiglio comunale di Arzachena ha approvato all’unanimità il regolamento della Denominazione comunale di origine del prodotto. La Deco, non costituisce un marchio di qualità ma un’attestazione di origine geografica, un “made in Arzachena”. L’obiettivo è quello di tutelare, valorizzare e promuovere le produzioni del territorio comunale.

La costituzione della denominazione locale del prodotto è caratterizzata dalla presenza di produzioni di elevata qualità legate al territorio, per contribuire con sempre maggior forza alla valorizzazione dei prodotti tipici del comune.

La denominazione del prodotto riguarderà carne, pasta fresca, pane piatti tipici, pesce e dolci. Le aziende che intendono aderire alla denominazione “Made in Arzachena” dovranno provvedere all’iscrizione presso un registro attivato in comune.

E’ presente un regolamento che individua tutti i requisiti. L’istruttoria per l’assegnazione del marchio verrà esaminata dalla commissione composta da cinque membri: il sindaco o suo delegato, gli altri membri saranno scelti fra tecnici, esperti responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per il paese. Il logo è stato disegnato per il Comune di Arzachena da Gianfranco Fois, artista arzachenese, rappresenta il mulino di Arzachena .

