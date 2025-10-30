Olbia, pubblicato l’elenco dei beneficiari della carta solidale da 500 euro

Torna a Olbia la Carta dedicata a te.

Il Comune di Olbia ha reso nota la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”. L’iniziativa, promossa dal Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025, consiste in un contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. L’erogazione avverrà alle famiglie tramite una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.

I beneficiari.

I cittadini che sono già in possesso della carta per aver usufruito del beneficio nel 2023 o 2024, qualora nuovamente beneficiari, potranno riutilizzare la stessa tessera, ricevendo direttamente l’accredito della somma. In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta, sarà necessario recarsi all’ufficio postale con la carta difettosa e un documento di riconoscimento per chiederne la sostituzione. Invece, per furto o smarrimento, occorrerà presentare allo sportello la denuncia sporta alle Autorità di Pubblica Sicurezza e il proprio documento.

I nuovi beneficiari dovranno invece rivolgersi all’Assessorato Servizi Sociali del Comune di Olbia, in via Perugia numero 3, per il ritiro della comunicazione ufficiale; per informazioni sono disponibili i numeri 0789/52172 e 0789/52177. La carta sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2026.

Cosa si può comprare.

Sarà tuttavia necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2025 per non perdere il beneficio. Con la card si possono acquistare esclusivamente beni alimentari di prima necessità come carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole, pescato fresco, tonno e carne in scatola. Sono inclusi latte e derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria, pasticceria, biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati. La lista comprende anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali, farine, ortaggi freschi, lavorati e surgelati, pomodori pelati e conserve, legumi, semi e frutti oleosi. Sarà possibile acquistare frutta di ogni tipo, alimenti per bambini e prima infanzia, latte di formula, lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla e prodotti Dop e Igp. Non è consentito l’acquisto di alcolici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui