Più posti al nido di Arzachena: arriva una nuova sezione

Nel Comune di Arzachena più posti per l’asilo nido.

Arriva una nuova sezione per i bambini dell’asilo nido di Arzachena. Grazie a un finanziamento statale vincolato di oltre 222 mila euro, l’Amministrazione comunale di Arzachena amplia il servizio educativo per la prima infanzia, garantendo l’inserimento a 15 bambini che rischiavano di rimanere esclusi.

Nuova sezione in una scuola.

La Giunta comunale di Arzachena ha approvato un atto di indirizzo politico per potenziare il servizio educativo della prima infanzia (0-36 mesi) attraverso la realizzazione di una nuova sezione presso il plesso scolastico ex San Vincenzo in via Cagliari. In questo modo, il Comune garantisce più posti nelle scuole dell’infanzia comunali e risposte concrete alle esigenze delle famiglie del territorio.

L’intervento si è reso necessario a seguito del costante aumento di richieste registrato negli ultimi anni. A fronte di una disponibilità attuale di 70 posti complessivi dislocati nelle tre sedi di via Mameli, ex San Vincenzo e Porto Cervo, infatti, saranno necessari ben 85 posti per garantire il servizio a tutti i bimbi da 0 a 36 mesi iscritti all’anno scolastico 2026/2027. Senza questo potenziamento del servizio, 15 bambini residenti ad Arzachena sarebbero rimasti inevitabilmente esclusi dalle graduatorie per carenza di posti.

L’operazione è resa possibile grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive pari a 222 mila euro provenienti dal Fondo di solidarietà nazionale. Si tratta di fondi già accreditati e vincolati per legge all’espansione dei servizi per la prima infanzia. Grazie a questo investimento, l’Ente procederà a una variazione di contratto con la cooperativa che gestisce il servizio e a un’integrazione della spesa, coprendo i costi per diversi mesi.ù

Le dichiarazioni.

“L’attivazione di questa ulteriore sezione rappresenta un traguardo fondamentale per la pubblica istruzione nella nostra comunità – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni -. La scelta della sede è ricaduta sull’ex San Vincenzo in via Cagliari per l’ampiezza della struttura. L’Amministrazione provvederà all’ottimizzazione e al recupero degli spazi interni per allestire un’aula idonea a ospitare la nuova sezione pluriclasse. La vera sfida, però, era rappresentata dalla modifica contrattuale e dall’incremento economico necessari ad accogliere 15 bambini in più. Oggi investiamo interamente i 222 mila euro di fondi ministeriali e regionali presenti nelle casse comunali per dare una risposta immediata a questa esigenza e dare garanzie a tutte le famiglie residenti, i cui bimbi rischiavano di restare fuori dal nido. Non si tratta solo di una rimodulazione degli spazi, ma di un potenziamento strutturale e duraturo dei servizi educativi di Arzachena, in linea con una visione di territorio in continua crescita ed espansione sotto tutti i punti di vista”.

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