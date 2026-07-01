Asl Gallura apre 11 guardie mediche per turisti e non residenti

In attesa di Porto Cervo e Porto Rotondo, da oggi aperte le Guardie mediche in Gallura

La Asl Gallura si prepara all’impatto dei visitatori stagionali: da oggi sono attivi 11 Guardie mediche per turisti e non residenti. “L’avvio del servizio è stato possibile grazie a un progetto ad hoc promosso dal Distretto di Olbia per far fronte alla mancanza di adesioni dei medici al bando regionale per la copertura delle Guardie Turistiche”.

“L’impatto delle presenze turistiche in Gallura sarà notevole anche quest’anno – sottolineano dalla Asl Gallura –. Noi stiamo rispondendo mettendo in campo ogni sforzo possibile per incrementare l’assistenza nei territori più sensibili. Da oggi sono aperte ben undici Guardie Turistiche per i cittadini non residenti, con un potenziamento di medici nella sede di Olbia per supportare il Pronto Soccorso. Stiamo verificando, inoltre, la possibilità di aprire nei prossimi giorni due ulteriori sedi. Ai sindaci, con i quali c’è un rapporto di costante collaborazione, chiederemo la massima diffusione delle informazioni utili per cittadini e turisti. Riceveremo, inoltre, i loro feedback attraverso una casella e-mail dedicata che abbiamo voluto creare per intervenire tempestivamente in caso di problemi”.

Orari e luoghi

“Le Guardie Turistiche saranno aperte tutti i giorni per sette ore al giorno, dalle 10 alle 17, salvo eventuali rimodulazioni dovute a valutazioni sugli accessi nelle diverse sedi. Il cartello con gli orari sarà comunque fissato all’ingresso. I presidi saranno attivi a Badesi (loc. Li Junchi), Budoni (via Mannironi), loc. Cannigione (via Orecchioni), Golfo Aranci (via Libertà), Isola Rossa (Corso Trinità c/o Residence Tanca della Torre), Loiri Porto San Paolo (via Nazionale), Olbia (c/o Ospedale Giovanni Paolo II), Palau (via degli Achei), San Teodoro (via Magenta), Santa Teresa Gallura (via Carlo Felice), loc. Vignola Mare (c/o Camping Saragosa). Alle sedi già individuate si aggiungeranno quelle di Porto Cervo e Porto Rotondo non appena saranno definite le modalità di gestione in accordo con le amministrazioni interessate. Per informazioni e per consulti telefonici, il servizio è raggiungibile contattando il Numero Unico 116117“.

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