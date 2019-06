Il Nikki Beach apre per la stagione estiva tra alta cucina ed eventi

Quest’anno compirà 20 anni di attività.

Sabato 28 giugno il Nikki Beach apre la nuova stagione nella splendida baia di Cala Petra Ruja in Sardegna, dando il via a 3 mesi all’insegna della ‘Celebration of life’.

Nikki Beach Costa Smeralda è l’oasi ideale per evadere e divertirsi in una location mozzafiato, tra le più esclusive del mondo, accessibile unicamente via mare. Un elegante design total white con dettagli in legno, spiaggia privata, aree relax e un ristorante che offre specialità locali e ricette di altissima qualità d’ispirazione mediterranea, accompagnate da un’ampia carta di vini internazionali, champagne e cocktail d’autore. Al termine della giornata, gli ospiti seduti su morbidi lettini potranno godere di una vista panoramica con il tramonto che si affaccia sul mare.

Una ricetta perfetta, un mix unico di musica, ristorazione, intrattenimento, fashion, film e arte, i pilastri su cui Nikki Beach, che quest’anno compie 20 anni di attività, ha costruito il suo successo in tutto il mondo.

L’estate 2019 di Nikki Beach Costa Smeralda propone un calendario costellato di sorprese ed eventi che faranno ballare e divertire gli ospiti della location. Tantissimi gli appuntamenti settimanali ricorrenti e i veri e propri evergreen di Nikki Beach, come l’amatissimo Amazing Sundays, le performance “out of the box” del party Tribal Vibes, i dj special guest di Sound of summer, Friday like you mean it che celebra il magico momento dell’aperitivo al tramonto sulle note della più bella house music. Da segnare in agenda: il Fourth of July Party del 4 luglio, l’iconico White Party (3

agosto), mentre il 10 agosto la location di Cala Petra Ruja festeggia i 20 anni di successi di Nikki Beach (20 Year Celebration). Infine, l’atteso party del 15 agosto, Ferragosto Celebration, uno special event del format We Italians! che vuole celebrare l’italian style nel mondo.

Oltre al Nikki Beach Costa Smeralda Restaurant & Beach Club, gli ospiti potranno anche visitare, dal 6 luglio, il Pop-Up Bar & Lounge di Nikki Beach a Porto Cervo Waterfront, lungo il molo di Porto Vecchio. L’atmosfera unica Nikki Beach si mixa alla suggestiva vista sul porto turistico: un “salone sul mare” dove ogni spazio è pensato per intrattenere, incuriosire e stupire gli ospiti.

