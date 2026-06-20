Nuovo incidente all’incrocio di Olbia, cosa è successo

L’incidente all’incrocio di Olbia.

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 giugno, a Olbia si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolte due auto all’incrocio tra via Veronese e via dei Pini. L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea della circolazione nella zona, ma si è concluso senza conseguenze per le persone. Nessuno dei conducenti e passeggeri ha infatti riportato ferite.

Subito dopo lo scontro, i mezzi interessati sono stati rimossi dalla sede stradale per permettere il rapido ripristino del traffico. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia locale di Olbia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause che hanno portato al tamponamento. Le operazioni di accertamento si sono svolte in modo ordinato e senza particolari complicazioni, consentendo alle Forze dell’Ordine di gestire l’evento in tempi brevi.

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