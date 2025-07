Novità ad Arzachena per il commissariato di Porto Cervo: la guida a Valentina Piras

Il questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua ha accompagnato ad Arzachena Valentina Piras, che dirigerà il commissariato di Porto Cervo. Ad accoglierli a Palazzo Ruzittu il sindaco Roberto Ragnedda,

Durante l’incontro, il Questore, dopo un cordiale saluto, ha presentato il funzionario assegnato al commissariato di Pubblica sicurezza di Arzachena Porto Cervo annunciando, altresì, l’arrivo di 10 nuovi agenti per la sede di Cannigione.

Il questore di Sassari

“Il potenziamento dell’organico del Commissariato con 10 nuovi agenti a tempo indeterminato, che vanno ad aggiungersi a quelli già in servizio a Cannigione, è la risposta del Dipartimento della Pubblica sicurezza a un territorio in continua evoluzione che si rende importante non solo nella frequentatissima e ricercatissima stagione estiva – afferma il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua -. Una necessità segnalata ormai da tempo e che è stata recepita nella sua pienezza, riconoscendo il ruolo della sede di Cannigione come strategico”.

“Sono lietissima e onorata di svolgere un servizio così complesso in un territorio meraviglioso come quello di Arzachena – aggiunge la dirigente Valentina Piras – e certamente fin da ora posso assicurare il massimo impegno”.

Il sindaco di Arzachena

“Alla nuova dirigente va il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un valore aggiunto per la sicurezza e la tutela di Arzachena. Un sincero ringraziamento al Questore per la sensibilità e l’attenzione dimostrate. Questo ci incoraggia a proseguire nella collaborazione istituzionale per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Tra le tematiche discusse, abbiamo ribadito l’esigenza di un rafforzamento dell’organico per garantire sicurezza a residenti e ospiti, ma anche quella di delineare una strategia più ampia sulla sicurezza durante tutto l’anno. Da non dimenticare, comunque, che il coinvolgimento attivo della comunità è fondamentale per il successo delle iniziative. La sicurezza, infatti, è una responsabilità condivisa e il contributo di ogni cittadino è essenziale per mantenere un ambiente tranquillo e accogliente”.

