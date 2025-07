Scontro frontale a Porto Cervo: schianto tra un’auto e un pullman

Incidente fontale a Porto Cervo

Nuovo incidente a Porto Cervo, c’è stato uno scontro frontale tra un’auto e un pullman sulla strada provinciale 160. L’ho schianto è avvenuto all’altezza del ristorante Mama Latina. L’incidente ha coinvolto un pullman e un’auto in una violenta collisione frontale. Nonostante la dinamica dell’impatto, secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti tra i passeggeri e i conducenti dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, è presente la Polizia stradale. A causa dell’incidente e delle operazioni in corso, la strada è attualmente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Inevitabili le conseguenze e i disagi per la circolazione. Le squadre sono al lavoro per rimuovere i mezzi e ripristinare la circolazione il prima possibile. Mentre la Polstrada sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

