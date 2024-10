Ad Arzachena arrivano tre nuovi bus elettrici e ibridi

I nuovi bus di Arzachena sono stati inaugurati oggi.

Una ventata di novità per il trasporto pubblico di Arzachena. Da oggi sono operativi tre nuovi bus elettrici e ibridi, grazie all’impegno dell’assessore ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu, e alla collaborazione con la ditta Cosev Autonologgi di Stefano Garau, che hanno investito nel rinnovo degli automezzi destinati a Lu Pustali.

L’amministrazione comunale ha investito in questa importante innovazione per rendere il servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Uno dei nuovi autobus elettrici era già di proprietà del Comune e, dopo le opportune modifiche, è stato finalmente immesso in circolazione.

Il costo medio di questi mezzi all’avanguardia si aggira tra i 150.000 e i 200.000 euro ciascuno, a testimonianza dell’importante investimento effettuato per garantire ai cittadini un servizio di qualità. Con l’introduzione di questi nuovi autobus, Arzachena è all’avanguardia nella mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti e migliorando la qualità dell’aria.

