Una giovane di Budoni è campionessa mondiale di tiro a volo

La vittoria di Maria Teresa Maccioni.

Una 20enne di Budoni, Maria Teresa Maccioni, è diventata campionessa mondiale di tiro a volo nella disciplina trap. La giovane, rappresentante del Gruppo sportivo carabinieri, ha conquistato il titolo nella rassegna iridata Junior disputata nei giorni scorsi in Perù.

L’atleta ha superato in finale la spagnola Noelia Frances Villarub con il punteggio di 39/50 a 38/50. Questo le ha conferito il titolo di campionessa nel mondo. Maria Teresa Giorgia Maccioni ha lavorato intensamente con l’allenatore Antonetti per prepararsi al mondiale, qualificandosi per la finale con un parziale di 114/125.

La giovane di Budoni è riuscita a ottenere il prestigioso titolo mondiale grazie al suo impegno, ma il suo prossimo obiettivo sono le Olimpiadi. Grazie alla vittoria del mondiale junior potrà la Maccioni partecipare alla semifinale del campionato europeo nel mese di ottobre, dove tenterà di ottenere il pass olimpico necessario per accedervi l’anno prossimo. Dopo l’oro iridato, la campionessa gallurese è pronta a partecipare nelle gare, supportata sempre dalla sua squadra e dal Gruppo sportivo carabinieri.

