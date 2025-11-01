Nuovi dipendenti al Comune di Arzachena, si rafforza l’organico

I nuovi dipendenti al Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena si prepara ad affrontare i prossimi anni con un organico significativamente rinnovato e potenziato. Questa mattina, il sindaco Roberto Ragnedda ha dato il benvenuto ufficiale a un gruppo di 14 nuovi collaboratori, figure professionali cruciali che prenderanno servizio a partire dal mese di novembre. Questo non è un semplice turnover, ma il segnale di una strategia amministrativa mirata a rafforzare settori chiave per il buon funzionamento della macchina comunale e per rispondere alle esigenze della comunità.

Le nuove competenze al servizio della Città.

L’elenco delle figure professionali assunte riflette l’intenzione di colmare lacune e di investire in aree di sviluppo e gestione del territorio. Tra i nuovi ingressi spiccano Geometri e Architetti, essenziali per la gestione urbanistica, i progetti di sviluppo e la manutenzione del patrimonio comunale. Amministrativi, fondamentali per snellire le pratiche burocratiche e migliorare l’efficienza degli uffici. Tecnici Informatici, cruciali nell’era digitale per l’innovazione dei servizi e la sicurezza dei dati. Nuovo comandante della Polizia locale, una figura di vertice indispensabile per garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e la viabilità.

“A tutti vanno i migliori auguri per una brillante carriera al servizio della comunità di Arzachena,” ha dichiarato l’amministrazione, sottolineando l’importanza del ruolo che i nuovi dipendenti andranno a ricoprire.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui