Il nuovo ingresso di Muzzu nel Consiglio comunale di Tempio.

Cambia la composizione della maggioranza guidata dal sindaco Gianni Addis. Dopo le dimissioni di Francesco Tedde, entra in Consiglio comunale il giovane studente universitario Gabriele Muzzu, già conosciuto a Tempio e in tutta la Gallura per essere stato insignito nel 2019 del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tedde, in carica da poco più di dieci mesi, aveva a sua volta sostituito Massimiliano Pirrigheddu, anch’egli dimessosi in precedenza. La sua decisione, arrivata in modo inatteso, è stata motivata da ragioni personali e familiari. Oltre che dalla constatazione di non poter proseguire il mandato con la necessaria serenità.

Il sindaco Addis ha spiegato che le dimissioni di Tedde erano già nell’aria, per via delle questioni private, escludendo che ci sia stata qualsiasi connessione con dinamiche politiche o strategie legate alle prossime elezioni amministrative. Ha aggiunto che la decisione è stata accolta con rispetto e che il nuovo ingresso rappresenta una ventata di entusiasmo per la maggioranza. Come scrive La Nuova Sardegna, la ratifica ufficiale dell’ingresso di Gabriele Muzzu avverrà nella prossima seduta del Consiglio comunale.

