Nuovo volto per il campo di Arzachena, investiti 600mila euro

I lavori al campo sportivo di Arzachena.

Sono iniziati gli interventi di riqualificazione del campo da calcio “Luigi Orecchioni” ad Arzachena, un progetto sostenuto interamente con risorse comunali per un valore complessivo di 600mila euro. L’iniziativa punta a migliorare in modo significativo la struttura sportiva destinata a circa 250 giovani atleti del territorio, con l’obiettivo di garantire spazi più moderni e funzionali per l’attività calcistica.

Tra le principali opere previste figura la posa di un nuovo manto in erba sintetica, realizzato con materiali di ultima generazione e conformi agli standard della Lega Nazionale Dilettanti. La scelta tecnica consentirà un utilizzo più intensivo dell’impianto, rendendo possibili allenamenti e partite con maggiore continuità anche in condizioni meteorologiche meno favorevoli. Allo stesso tempo, l’adozione di soluzioni innovative contribuirà a migliorare le prestazioni sportive e a ridurre in modo sensibile gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il cantiere procede secondo il cronoprogramma stabilito e l’amministrazione comunale ha indicato come priorità la rapida restituzione del campo alla comunità sportiva locale, così da permettere ai giovani calciatori di tornare al più presto ad allenarsi e disputare le competizioni in un impianto rinnovato.

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