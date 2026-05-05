Un giovane è stato salvato nella Valle della Luna.

È stato individuato dopo ore di apprensione il giovane 33enne originario di Cagliari che si era smarrito nella zona della Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura. L’allarme è scattato quando il ragazzo, disorientato e senza punti di riferimento utili per ritrovare la via del ritorno, ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando la propria difficoltà. Da quanto ricostruito, si trovava senza cibo da circa un giorno e non riusciva più a orientarsi lungo i sentieri dell’area.

Subito dopo la richiesta di aiuto si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, affiancati dal personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Protezione Civile Lungoni. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l’elisoccorso Areus decollato da Alghero, che ha contribuito a velocizzare le ricerche in una zona caratterizzata da percorsi non sempre facilmente individuabili. Il giovane è stato raggiunto dai soccorritori e assistito sul posto. Le sue condizioni erano complessivamente buone, senza necessità di cure urgenti. Dopo le prime verifiche, ha scelto di non essere trasferito in ospedale

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