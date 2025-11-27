Al via la riqualificazione del campo di calcio di Arzachena

I lavori nel campo di calcio ad Arzachena.

In un’area da tempo al centro dell’attenzione per la necessità di interventi strutturali, procede la riqualificazione del campo da calcio Luigi Orecchioni di Arzachena, impianto utilizzato quotidianamente da circa 250 giovani delle associazioni sportive del territorio. L’amministrazione comunale ha destinato un investimento di 600mila euro per rendere l’infrastruttura più adatta alle esigenze attuali dei ragazzi e delle società, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo più moderno e sicuro delle attività calcistiche.

Il progetto prevede la completa sostituzione del fondo in erba naturale con una superficie in erba sintetica di ultima generazione, realizzata secondo le tecnologie più avanzate e conforme ai materiali approvati dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’intervento include anche la demolizione dell’edificio adiacente ormai obsoleto, oltre alla pulizia dell’area circostante in vista del grande evento di fine anno che vedrà la presenza di Achille Lauro. A ciò si aggiungono opere di decoro finalizzate a delineare le basi della futura cittadella sportiva. L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Azzena, mira a consegnare alla comunità un impianto rinnovato e funzionale, capace di rispondere alle aspettative delle realtà sportive locali e di accogliere manifestazioni di più ampia portata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui