Il sequestro di un appartamento ad Arzachena.

Un appartamento di Liscia di Vacca, nel comune di Arzachena, è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. La struttura apparteneva ad un 64enne, residente a Bologna, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Nel corso della stessa operazione, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna hanno inoltre proceduto al sequestro a carico dell’uomo, di altre 3 unità immobiliari di sua proprietà ubicate a Bologna, nonché di quote di partecipazioni sociali presso diverse società commerciali operanti in Emilia Romagna e di somme depositate presso conti bancari intestati o comunque riconducibili all’uomo, per l’importo complessivo di oltre 500mila euro.

I sequestri finalizzati alla confisca sono stati eseguiti poiché, sulla base degli indizi raccolti nel corso delle indagini, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

L’operazione a Liscia di Vacca è avvenuta grazie agli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari, in collaborazione con i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo e di Tempio Pausania, per incarico della Divisione Anticrimine della Questura di Bologna, unitamente ai militari del Comando gruppo Guardia di Finanza di Olbia.

