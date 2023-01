Un locale agricolo era diventato una sala per feste a Olbia

Era un locale agricolo, ma l’avevano trasformato in una sala per feste con angolo bar e barbecue: scatta il sequestro a Olbia. Gli agenti della Polizia locale hanno messo i sigilli a una struttura di circa 200 metri quadrati che si trova in zona Santa Mariedda. Per due imprenditori agricoli è arrivata una denuncia per la realizzazione delle opere abusive.

In quegli spazi ci sarebbe dovuta essere una sala per mungere il bestiame, invece il locale era destinato a ospitare feste. C’erano le sedie e l’angolo bar mentre nel patio esterno c’era anche la zona barbecue. Secondo gli agenti della Polizia locale in assenza delle dovute autorizzazioni c’erano rischi e hanno deciso di untare sul sequestro preventivo.

