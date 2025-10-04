Porto Cervo ospita i Blue Marina Awards: rotta verso la sostenibilità

I Blue Marina Awards a Porto Cervo.

La Costa Smeralda si conferma epicentro della blue economy sostenibile ospitando l’attesa tappa dei Blue Marina Awards al Conference Center di Porto Cervo il prossimo 6 ottobre 2025. L’evento, intitolato “Porti, Territorio, Futuro: Sostenibilità e Innovazione per valorizzare il mare”, si propone di tracciare la rotta per una transizione ecologica e digitale dei porti turistici italiani, trasformandoli in veri e propri hub di innovazione.

Una giornata di visioni strategiche e soluzioni concrete.

La conferenza, moderata da Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese, porti turistici e innovatori di rilievo. L’obiettivo è duplice: definire la visione strategica per il futuro del settore e presentare soluzioni concrete e buone pratiche replicabili che possano accelerare la “transizione blu”.

Il Programma: dalle Istituzioni all’intelligenza artificiale.

La giornata si articolerà in tre momenti principali, offrendo una panoramica completa sulle sfide e le opportunità del settore marittimo.

Politiche e Governance per i porti del futuro.

La mattinata si aprirà con la sessione “Politiche, strumenti e governance per i porti del futuro” (09:50 – 10:20). Interverranno, tra gli altri, l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, il Sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, e il Direttore Marittimo di Olbia Gianluca D’Agostino, a testimonianza dell’impegno territoriale.

Sarà dato spazio alla visione strategica, con Antonello Gadau (Vicepresidente ASSONAT-Confcommercio) che discuterà di infrastrutture e Piano del Mare, e Leonardo Manzari (Coordinatore Italian Hub West-Med Blue Economy Initiative – Commissione Europea) che illustrerà i programmi e i fondi UE per il turismo costiero sostenibile. A chiudere il primo blocco, Walter Vassallo presenterà i Blue Marina Awards come strumento di misurazione e guida al cambiamento per i Marina in ottica ESG (Ambientale, Sociale e di Governance).

Porti: Hub di sostenibilità e nuove competenze

Il talk “Porti turistici come hub di sostenibilità: innovazione, competenze e nuove opportunità” (10:20 – 11:00) si concentrerà sul ruolo dei porti come motori di sviluppo. Matteo Molinas (Presidente Rete dei Porti Sardegna) analizzerà il potenziale dei porti come gateway per la sostenibilità. Un focus di particolare interesse sarà quello sul capitale umano, con Gianfranco Bacchi (Direttore NSS Group e già Comandante della nave scuola Amerigo Vespucci) che sottolineerà l’importanza di formazione e leadership per la transizione blu. Infine, Lavinia Carrese (a|cube / Faros Blue Economy Accelerator) presenterà le tecnologie emergenti e i trend di innovazione nella sostenibilità marina.

Soluzioni concrete per la transizione blu

La sessione più operativa e multidisciplinare (11:00 – 12:10) vedrà protagonisti progetti attivi e tecnologie all’avanguardia. Saranno affrontati temi cruciali come:

Tutela Ambientale: Jan Pachner di One Ocean Foundation illustrerà il Progetto Posidonia per la conservazione della biodiversità marina, mentre Stefano Cappello (Limenet) presenterà soluzioni per il sequestro e stoccaggio della CO₂ in ambiente marino.

di One Ocean Foundation illustrerà il per la conservazione della biodiversità marina, mentre (Limenet) presenterà soluzioni per il sequestro e stoccaggio della in ambiente marino. Mobilità e Efficienza Energetica: Davide Damiani di Repower Italia si concentrerà su mobilità elettrica , cicloturismo e soluzioni per l’efficienza energetica nei porti.

di Repower Italia si concentrerà su , cicloturismo e soluzioni per l’efficienza energetica nei porti. Digitalizzazione e AI: Michele Boella (NeMea Sistemi) parlerà di ecorobotica, droni e boe intelligenti per il monitoraggio marino. L’uso dell’ Intelligenza Artificiale per il turismo sostenibile sarà invece al centro dell’intervento di Matteo Locatelli (Innovation Group), focalizzato sull’analisi dei flussi e l’ottimizzazione delle risorse.

(NeMea Sistemi) parlerà di per il monitoraggio marino. L’uso dell’ sarà invece al centro dell’intervento di (Innovation Group), focalizzato sull’analisi dei flussi e l’ottimizzazione delle risorse. Gestione Idrica: Andrea Delogu (Blue Gold) presenterà soluzioni IoT per l’efficienza e la sostenibilità del ciclo dell’acqua.

(Blue Gold) presenterà soluzioni per l’efficienza e la sostenibilità del ciclo dell’acqua. Visione Territoriale: Davide Cerea (CFO Smeralda Holding) condividerà la visione e le iniziative per la preservazione del territorio e il benessere delle comunità locali.

Valorizzare il mare: più che un approdo

Come sottolinea Walter Vassallo, i porti turistici non sono semplici approdi, ma “veri e propri gateway di innovazione e sostenibilità per i territori costieri”. I Blue Marina Awards si pongono come strumento essenziale per valorizzare e diffondere le buone pratiche e supportare concretamente questa transizione.

La giornata si chiuderà con un momento di Networking Enogastronomico (12:30 – 14:00), un’occasione per continuare il confronto e valorizzare le eccellenze del territorio sardo.

