Ex atleta aggredito da diversi giovani nel centro storico di Olbia

Aggredito nel centro storico di Olbia.

di Antonio Pauciulo.

Una tranquilla serata nel cuore del centro storico di Olbia si è trasformata in un incubo per Mario Gasparoli, 54 anni, ex atleta, aggredito brutalmente da un gruppo di giovani mentre passeggiava lungo il Corso.

Erano passate da poco le 22 di ieri, quando l’uomo residente a Olbia da tempo, si trovava nei pressi di Piazza Regina Margherita, a pochi passi dalla manifestazione “Benvenuto Vermentino”.

Improvvisamente, secondo le prime ricostruzioni, un gruppo composto da circa 10 ragazzi lo avrebbero accerchiato e colpito con calci e pugni, lasciandolo a terra sanguinante e sotto shock.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute volanti della Polizia e un’ambulanza, che ha trasportato Gasparoli al pronto soccorso per una tac e le cure del caso. L’uomo ha riportato ferite alla testa e alle gambe. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è apparso visibilmente scosso e ha dichiarato di sentirsi “impotente e poco tutelato”.

Ancora ignoto il movente dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare gli aggressori.

L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza del centro storico e sulla presenza di gruppi giovanili violenti. Diverse voci cittadine chiedono un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, soprattutto durante manifestazioni pubbliche.

