Arzachena, bimbi al panificio, successo per “Dal grano al pane”

Bambini in visita al panificio per il progetto ad Arzachena.

Bambini in visita a un panificio ad Arzachena. Si è concluso con un’esperienza pratica di grande valore educativo il progetto didattico “Dal grano al pane”, che ha coinvolto gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso di via Nenni. Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, i piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di varcare le soglie del panificio Baffigo e Meloni, dove hanno potuto osservare da vicino la lavorazione delle farine e il processo di trasformazione della farina in pane.

Il progetto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare i bambini di Arzachena attraverso le fasi fondamentali della filiera agroalimentare. Dopo aver appreso in aula le basi sulla coltivazione dei cereali, la visita guidata di ieri ha rappresentato l’anello di congiunzione per comprendere come la materia prima diventi un elemento essenziale della dieta quotidiana.

Sotto la guida attenta dei professionisti del settore, i bambini hanno osservato da vicino la selezione e la lavorazione delle differenti tipologie di farine, le tecniche di impasto e i tempi di lievitazione e la cottura e la trasformazione finale del prodotto nel forno.

Successo per l’evento.

L’entusiasmo dei piccoli ospiti ha lasciato il segno anche tra i professionisti del laboratorio. La direzione del panificio ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’incontro, sottolineando come la curiosità e l’attenzione dimostrate dai bambini siano state motivo di orgoglio per tutto lo staff.

“Siamo stati davvero felici di accogliere i bambini della scuola dell’infanzia nel nostro laboratorio”, hanno dichiarato dal panificio. “Vederli così attenti e pieni di entusiasmo è stata una grande soddisfazione. Un grazie sincero va agli insegnanti per averci coinvolto e ai piccoli ospiti per l’allegria che hanno portato”. I proprietari hanno inoltre ribadito la volontà di continuare a collaborare con le istituzioni scolastiche, confermando che le porte della struttura resteranno sempre aperte per iniziative volte a tramandare la cultura del pane alle nuove generazioni.

Il successo dell’evento è frutto di una sinergia tra scuola e territorio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al panificio nella persona di Gianni Baffigo, del direttore Mauro Pirina e di tutto lo staff operativo, che con disponibilità e gentilezza hanno reso l’esperienza formativa ancora più significativa.

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