Vasco Rossi a Olbia, ci sono di nuovi biglietti disponibili

Chi si affretta può trovare biglietti per Vasco Rossi a Olbia

In tanti li cercano invano dappertutto, ma in queste ore sono di nuovo disponibili biglietti per Vasco Rossi a Olbia. Come era capitato nei giorni scorsi c’è di nuovo una finestra aperta nella vendita online. Possibile che si tratti di biglietti rimessi in circolo da chi non potrà andarci, ma poco conta: ci sono. Sul sito di Vivaticket sono comparsi tagliandi per il “posto unico” di entrambe le serate.

I biglietti spariranno in fretta

Dureranno poco anche stavolta, perché ogni utente può acquistare fino a 4 biglietti. La febbre per i più grandi concerti mai fatti in Sardegna dal Rocker di Zocca sale ogni giorno di più. In città sono già arrivati i primi fan, quelli più agguerriti che si piazzeranno nelle prossime ore con le tende davanti all’ingresso. È una tradizione dei concerti di Vasco a cui centinaia di appassionati non rinunciano mai.

La città si prepara all’invasione per le due date di venerdì 12 e sabato 13, due concerti da 36mila persone. È come se in un solo giorno si riversassero su Olbia tutti gli abitanti di Tempio, Arzachena e La Maddalena. Tutti, dai neonati ai centenari. Una folla che non passerà inosservata.

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