Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 9 giugno

Le previsioni meteo per il 9 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 9 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva con sole prevalente e temperature in aumento su tutto il nord-est della Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata e da condizioni ideali per il turismo balneare. Le località della Gallura continuano infatti a essere frequentate da visitatori italiani e stranieri, mentre spiagge e porticcioli turistici stanno già entrando nel vivo della stagione.

Temperature e venti

Le temperature saranno elevate per il periodo con minime tra 19 e 21 gradi e massime che potranno raggiungere i 31 gradi nelle aree interne della Gallura. I venti soffieranno deboli e il clima risulterà caldo ma mitigato dalla brezza marina lungo la costa. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi particolarmente favorevole per escursioni, uscite in barca e giornate all’aria aperta.

Le condizioni del mare saranno buone per tutta la giornata con moto ondoso contenuto e acqua intorno ai 20-21 gradi. Le spiagge della Gallura si preparano così a un’altra giornata di forte affluenza grazie al sole, alle temperature estive e a un quadro meteorologico che non presenta particolari criticità.

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