La morte di Patrizia Mascia ad Arzachena.

Una notizia che ha lasciato sgomento ad Arzachena. Aveva solo 44 anni la psicologa Patrizia Mascia, scomparsa a causa di una malattia. La sua salute era precipitata negli ultimi 15 giorni, a causa di un male che sembrava essere stato sconfitto un anno fa, dopo aver subito un’operazione.

Era una una persona buona e gentile, che aveva dato tanto a chi la conosceva. Così la descrivono amici e parenti, che oggi si stringono nel dolore per la perdita. Patrizia trasmetteva la sua positività anche professionalmente, lavorava da anni presso la Cooperativa Sociale la Rosa di Gerico, ad Arzachena, dove si è occupata anche del percorso sanitario di tanti ragazzi con difficoltà cognitive che seguiva. Una vita piena di passioni, come per la natura e per l’arte.