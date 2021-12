Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 181 nuovi casi positivi, sulla base di 1965 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7377 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 4 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 2.954 ( 40 in meno di ieri).

Si registrano due decessi: un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e un’altra persona residente nella provincia di Nuoro.