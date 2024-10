Paura ad Arzachena, esplosione in un garage vicino al centro

L’esplosione di un garage nel centro di Arzachena.

Una serata che sembrava tranquilla nel centro di Arzachena è stata spezzata da un’esplosione improvvisa. Erano passate da poco le 23 di ieri sera quando l’ordigno è stato fatto esplodere all’interno di un garage in via Fois, provocando danni ingenti alla struttura e allarmando i numerosi presenti nella zona.

Il garage, utilizzato come deposito, si trovava in una via molto frequentata, nelle vicinanze di un locale situato in corso Garibaldi. I passanti, tra cui molti giovani, sono stati presi dal panico e si sono allontanati velocemente dal luogo dell’esplosione, temendo ulteriori pericoli. Non risultano feriti, anche se la paura tra i presenti è stata palpabile.

Le Forze dell’Ordine sono giunte immediatamente sul posto e hanno avviato le prime indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni dietro questo atto violento. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un’intimidazione legata a questioni personali o professionali, ma al momento nessuna pista è esclusa.

