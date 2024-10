Al via la vaccinazione antinfluenzale a La Maddalena

La vaccinazione antinfluenzale a La Maddalena.

Per i pazienti di La Maddalena sprovvisti di medico di Medicina Generale parte una campagna di vaccinazione antinfluenzale a cura del Dipartimento di Prevenzione Area Medica – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura. L’Azienda Sanitaria garantirà un supporto alle persone rimaste senza medico di riferimento, evitando ulteriori disagi per raggiungere i Centri Vaccinali dall’isola parco.

L’attività prenderà il via il 30 ottobre nella Casa di Comunità in località Padule. Si svolgerà tutti i mercoledi dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 18. Per prenotare la vaccinazione si potrà contattare il Cup al numero 070 474747 o ci si potrà recare all’Ufficio Ticket del presidio ospedaliero “Paolo Merlo”. In alternativa i cittadini potranno prenotare attraverso la piattaforma internet del CupWeb.

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone che per le loro condizioni personali corrono maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza, come ad esempio: persone di età pari o superiore a sessant’anni; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo post partum; persone dai sette ai sessant’anni di età affette da patologie; bambini sani nella fascia di età sei mesi – sei anni compresi; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze (caregiver); persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali; donatori di sangue.

Il Dipartimento di Prevenzione Area Medica ricorda ai cittadini che l’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza. Le persone anziane, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggetti a forme gravi. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza.

