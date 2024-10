Va a fuoco un magazzino, paura nelle campagne di Arzachena

Incendio in un magazzino ad Arzachena.

Questa mattina, intorno alle 11, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Micalacciu, nell’agro della città, per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un magazzino situato in un terreno privato.

Le fiamme hanno provocato danni significativi alle attrezzature custodite all’interno, tra cui diversi motori marini e uno scooter. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Secondo le prime indagini, si esclude l’ipotesi di dolo. Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, l’incendio è stato contenuto, evitando che si propagasse alle strutture circostanti. La squadra ha successivamente proceduto alla bonifica dell’area per garantire la sicurezza della zona.

