Arzachena piange Tore Loddo, volontario sempre vicino agli ultimi

Tore Loddo

19 Agosto 2026

di Pietro Paolo Lobrano

Grande dolore ad Arzachena per la scomparsa di Tore Loddo.

La comunità di Arzachena è avvolta dal dolore per la scomparsa di Tore Loddo, venuto a mancare all’età di 68 anni. Originario di Ortueri, si era stabilito da tempo nella cittadina gallurese, integrandosi perfettamente nel tessuto sociale locale e facendosi apprezzare da tutti per la sua straordinaria bontà d’animo.

Per molti anni ha svolto la professione di carrozziere ad Olbia, dimostrando sempre grande dedizione, serietà e professionalità, fino al momento del pensionamento avvenuto pochi anni fa. Accanto alla vita lavorativa, Tore Loddo ha sempre coltivato una profonda vocazione per il sociale, distinguendosi per un carattere mite, generoso e sempre pronto a tendere la mano a chiunque si trovasse in difficoltà.

Il suo impegno nel mondo del volontariato è stato costante e prezioso. Ha prestato servizio attivo con dedizione e sensibilità all’interno dell’associazione Unitalsi, prendendo parte anche ai pellegrinaggi a Lourdes e donando tempo e cura alle persone più fragili. Fondamentale è stato inoltre il suo contributo presso l’associazione “Gli Amici di Nemo” e nella colonia di Isola Rossa, luoghi nei quali ha lasciato un segno indelebile nei cuori di colleghi, volontari e assistiti.

L’impronta di altruismo e la grande attenzione riservata agli ultimi restano una testimonianza viva nella memoria collettiva. In questo momento di profondo cordoglio, giungono numerosi i messaggi di affetto e gratitudine da parte delle realtà associative con cui ha collaborato. In modo particolare, l’Unitalsi ha voluto dedicargli un pensiero colmo di commozione: “L’Unitalsi ha perso un suo petalo ma il Signore ti ha accolto in Paradiso“.



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