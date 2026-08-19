Arzachena piange Tore Loddo, volontario sempre vicino agli ultimi

Grande dolore ad Arzachena per la scomparsa di Tore Loddo.

La comunità di Arzachena è avvolta dal dolore per la scomparsa di Tore Loddo, venuto a mancare all’età di 68 anni. Originario di Ortueri, si era stabilito da tempo nella cittadina gallurese, integrandosi perfettamente nel tessuto sociale locale e facendosi apprezzare da tutti per la sua straordinaria bontà d’animo.

Per molti anni ha svolto la professione di carrozziere ad Olbia, dimostrando sempre grande dedizione, serietà e professionalità, fino al momento del pensionamento avvenuto pochi anni fa. Accanto alla vita lavorativa, Tore Loddo ha sempre coltivato una profonda vocazione per il sociale, distinguendosi per un carattere mite, generoso e sempre pronto a tendere la mano a chiunque si trovasse in difficoltà.

Il suo impegno nel mondo del volontariato è stato costante e prezioso. Ha prestato servizio attivo con dedizione e sensibilità all’interno dell’associazione Unitalsi, prendendo parte anche ai pellegrinaggi a Lourdes e donando tempo e cura alle persone più fragili. Fondamentale è stato inoltre il suo contributo presso l’associazione “Gli Amici di Nemo” e nella colonia di Isola Rossa, luoghi nei quali ha lasciato un segno indelebile nei cuori di colleghi, volontari e assistiti.

L’impronta di altruismo e la grande attenzione riservata agli ultimi restano una testimonianza viva nella memoria collettiva. In questo momento di profondo cordoglio, giungono numerosi i messaggi di affetto e gratitudine da parte delle realtà associative con cui ha collaborato. In modo particolare, l’Unitalsi ha voluto dedicargli un pensiero colmo di commozione: “L’Unitalsi ha perso un suo petalo ma il Signore ti ha accolto in Paradiso“.







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