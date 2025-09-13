Piantagione di marijuana, droga ed esplosivo: in manette due fratelli ad Arzachena

Avevano una piantagione di marijuana e tanti chili di hashish e cocaina, i carabinieri hanno arrestato due fratelli di Arzachena. I carabinieri di Olbia, assieme ai Cacciatori di Sardegna, hanno sorpreso i due imprenditori agricoli mentre tagliavano numerose piante di marijuana. Le stavano caricando su un furgone di loro proprietà.

Nel corso dell’operazione, condotta in località “Sa Raiola”, è stata individuata una maxi piantagione composta da circa 1.500 piante di canapa indica in diverso stato di maturazione. Le successive perquisizioni in un casolare nelle campagne di Sant’Antonio di Gallura, hanno consentito di recuperare altra droga. C’erano un chilo di cocaina, 8,5 chili di hashish, semilavorati di marijuana destinati alla trasformazione e diverso materiale esplosivo. C’erano anche una miccia detonante e detonatori da cava perfettamente funzionanti. Secondi i carabinieri la marijuana della piantagione sul mercato avrebbe fruttato diversi milioni di euro.

“L’intera operazione di polizia giudiziaria è stata coordinata e diretta dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania – spiegano dai carabinieri -. L’operazione rappresenta un colpo importante per il territorio e conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri al contrasto del fenomeno delle coltivazioni di canapa in Sardegna, sempre più rilevante perché in grado di alimentare il mercato locale con ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti”.

