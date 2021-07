La rassegna letteraria Liberamente Sopra le Righe.

Con l’arrivo dell’estate, la piazza di Cannigione si riaccende ospitando per il terzo anno consecutivo la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra le Righe, curata dall’Associazione culturale Liberamente Me con il patrocinio del Comune di Arzachena.

Anche quest’anno saranno 2 gli appuntamenti di prestigio che si terranno nel noto borgo del Nord Sardegna. A pochi passi dalla lussuosissima Costa Smeralda, la cultura torna protagonista grazie all’intervento di due tra le autrici più amate dagli italiani e non solo: il 25 luglio Daniela Raimondi presenterà il primo capitolo della sua saga familiare La casa sull’argine, i cui diritti cinematografici sono stati acquisiti dalla Indigo Film. Cristina Caboni, invece, sarà la protagonista assoluta del secondo appuntamento con il romanzo Il profumo sa chi sei, previsto per l’8 agosto 2021. Entrambi gli eventi si terranno in Piazza San Giovanni Battista, 1 a Cannigione, alle ore 21 e 30.

La Rassegna Letteraria Liberamente Sopra Le Righe per il 2021 si tinge di rosa ospitando due volti femminili unici del panorama letterario nazionale ed internazionale, dando spazio a tematiche familiari e ponendo al centro del racconto la donna, con tutte le sue sfaccettature. Sarà l’occasione per riflettere su tematiche importanti della stretta attualità da un punto di vista inedito, ovvero attraverso lo sguardo delle protagoniste dei loro romanzi.

Dopo il successo degli incontri online tra la dottoressa Maria Antonietta Azara e diverse autrici del panorama letterario italiano, sarà inoltre possibile seguire la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra le Righe anche in streaming attraverso il profilo Instagram ufficiale dell’Associazione Liberamente Me.

