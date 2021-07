Riapre il Billionaire a Porto Cervo.

Il 24 luglio Billionaire Porto Cervo riapre le sue porte inaugurando “The Billionaire Experience”, il nuovo concept sensoriale che abbina un’eccezionale esperienza culinaria a uno spettacolo mozzafiato.

Per oltre vent’anni Billionaire è stato uno dei club estivi più rinomati e iconici al mondo, il fiore all’occhiello di una delle destinazioni più glamour, la Costa Smeralda. Ma quest’estate Billionaire Porto Cervo cambia veste, per offrire ai suoi ospiti una serata di pura evasione, durante la quale uno show unico nel suo genere accompagna una cena di altissimo livello.

Il nuovo Billionaire Porto Cervo stravolge il concetto di intrattenimento: una varietà unica di esibizioni su un palco che abbraccia l’intera terrazza a cielo aperto e una cena sontuosa e raffinata, offrono agli ospiti una serata elettrizzante e indimenticabile.

Flavio Briatore ha concepito un’evoluzione di Billionaire che aveva creato nel 1998 e ha scelto Dubai, la metropoli del divertimento per antonomasia, per lanciare un nuovo tipo di intrattenimento di altissima qualità. Al successo di Billionaire Dubai, aperto nell’autunno 2020, è seguito quello di Billionaire Riyadh, lanciato nel gennaio 2021. “The Billionaire Experience” arriva adesso a Porto Cervo, dove tutto ebbe inizio, per incantare, emozionare e dare vita alle notti più esilaranti di quest’estate in Costa Smeralda.

Lo show che va in scena è qualcosa di mai visto prima, l’esperienza dell’intera serata è un mix perfetto di intrattenimento e cibo in un’atmosfera assolutamente elettrizzante. Il Direttore Artistico Monserrat Moré, con esperienze trascorse presso i celebri Cirque Du Soleil, Lìo e Pacha, ha riunito a Porto Cervo un cast stellare dei migliori ballerini, cantanti e acrobati di tutto il mondo, creando esibizioni che faranno letteralmente volare la fantasia e le emozioni degli ospiti.

Il celebrity Chef Bauthan Piatti Zeynioglu ha creato un menù fisso contemporaneo di altissimo livello, che sposa l’eccellenza della cucina Italiana alla raffinatezza dei sapori esotici e moderni della cucina Asiatica.

Billionaire Porto Cervo ha stretto una partnership con Ares Design, il marchio italiano d’autovetture di lusso con sede a Modena, terra di eccellenza delle automobili sportive rinomata in tutto il mondo, per creare un Defender personalizzato Billionaire che potrà esse utilizzato anche dai clienti come shuttle.



Billionaire Porto Cervo sarà aperto ogni sera dal 24 luglio fino al 28 agosto. I posti sono limitati e dunque si raccomanda caldamente la prenotazione con largo anticipo.

(Visited 146 times, 146 visits today)