Piazza Risorgimento si fa bella, lavori da 37mila euro ad Arzachena

Lavori in corso in piazza Risorgimento ad Arzachena.

Piazza Risorgimento, ad Arzachena, si rifà il look. Sono in corso i lavori di manutenzione dal corso di 37mila euro, iniziativa promossa dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena. Gli interventi prevedono, oltre alla rifinitura della pavimentazione, anche nuovi sanitari nel bagno pubblico in piazza, stuccature, completamento della fontana e la messa in sicurezza del lastricato in corso Garibaldi.

Inoltre nello stesso investimento sono previsti anche l’installazione di una nuova illuminazione, la sistemazione del marciapiede. Interventi che miglioreranno ancora di più uno dei luoghi più caratteristici del centro storico arzachenese.

