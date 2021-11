Gomme abbandonate a Olbia.

Nel cantiere all’ingresso di Olbia, nel quartiere Isticadeddu, spunta un cimitero di gomme. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio dal presidente del comitato di quartiere Piergiovanni Porcu, il quale ha pubblicato tutto sui social.

I pneumatici abbandonati sono circa una decina, tutti collocati dentro il cantiere per la costruzione della nuova rotatoria. “Come ha smesso di piovere, ho fatto la consueta passeggiata – racconta -. Era un po’ di giorni che non passavo in quel punto, ma sul marciapiede del ponte sul rio Seligheddu ed all’interno del cantiere per la costruzione e della rotatoria di fronte a via J. Cook, ho notato subito qualcosa d’insolito: cataste di pneumatici logori abbandonati. Ovviamente non so da chi e da quando, ma è chiaro che non è un belvedere”.

A lasciarli là il proprietario del terreno dopo l’alluvione, il quale non aveva ancora bonificato l’area. Il caso ha fatto discutere e il tam tam che si è scatenato da parte dei residenti ha chiamato all’attenzione l’assessora comunale all’Ambiente, Antonella Sciola, che ha preso dei provvedimenti per ripulire tutto tra domani e dopodomani, da parte di una ditta autorizzata allo smaltimento.