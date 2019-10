Il precedente scoperto da Abbanoa in Gallura.

Un colpo di ruspa e dal sottosuolo è emersa la truffa: è stato necessario sbancare la strada per scoprire un allaccio abusivo utilizzato dai proprietari di una villa nella lottizzazione Sa Marinedda. Operazione eseguita stamattina dai tecnici del servizio ispettivo di Abbanoa insieme ai carabinieri del Nucleo radiomobile.

Non è il primo caso di un’abitazione in Gallura allacciata abusivamente con sistemi complessi. L’anno scorso, per esempio, a Poltu Quatu era stata scoperta una maxi villa con piscina che si riforniva d’acqua tramite una tubatura volante lunga mezzo chilometro che, attraversando graniti e macchia mediterranea, aveva garantito il rifornimento direttamente dal serbatoio al servizio della zona. Anche in quel caso, il sistema di telecontrollo aveva evidenziato un’anomalia.

