L’arresto da parte dei carabinieri di Cagliari.

I militari del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Cagliari, ieri sera, sono intervenuti intorno alle 17, in viale Pula, nei pressi della spiaggia in località “Villaggio dei pescatori” a Giorgino, dove due pregiudicati cagliaritani in compagnia di una donna, anch’essa cagliaritana, rispettivamente di 54, 58 e 38 anni, dopo essersi denudati, stavano consumando un rapporto sessuale in presenza della figlia minore della donna, di appena sette anni.

I tre venivano notati da alcuni passanti ed alcuni avventori (tra cui minori) di un ristorante situato nei pressi. I militari sono intervenuti prontamente traducendo i tre soggetti maggiorenni presso gli uffici dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari dove poco dopo venivano dichiarati in arresto e tradotti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo nella mattinata odierna.

