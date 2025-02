Porto Cervo Racing celebra la Sardegna al Rally Terra Sarda 2025

L’evento al Porto Cervo Racing.

Il Rally Terra Sarda è pronto a prendersi ancora la scena internazionale: la gara, organizzata da Porto Cervo Racing ed in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre, è stata confermata come uno degli appuntamenti del Ter Series, la rassegna che attraversa cinque continenti. Un ruolo da assoluta protagonista, quello affidato alla Sardegna, pronta ad elevarsi in bellezza ed a garantire una cornice esclusiva ad una serie che, prima di sbarcare sull’isola, farà leva sugli scenari regalati dalla regione dell’Otago, in Nuova Zelanda, di Guanajuato in Messico e dall’isola Barbados.

La tredicesima edizione del Rally Terra Sarda.

Il Rally Terra Sarda, giunto alla sua tredicesima edizione, oltre a distinguersi nella proposta intercontinentale del Ter Series sarà valido anche per il Ter Historic – riservato agli esemplari storici, per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Ter – Tour European Rally, rassegna che spazierà dalle strade della Croazia a quelle della Svizzera, dalla Lettonia alla Spagna, dal Portogallo fino ai lidi della Sardegna.

Confermata la gara come appuntamento conclusivo della serie.

La Porto Cervo Racing, anima organizzativa dell’evento, con il suo presidente Mauro Atzei, esprime grande soddisfazione per aver visto confermata la gara come appuntamento conclusivo della serie: “Questo è un ulteriore grande riconoscimento del duro lavoro svolto nel corso degli anni, che ha elevato il profilo tecnico dell’evento e ha promosso l’Italia, e in particolare la Sardegna, su una scala globale. La nostra isola si offre al mondo con i suoi paesaggi mozzafiato, la ricca cultura e le tradizioni uniche, capaci di incantare chiunque vi partecipi”.

Un palcoscenico esclusivo.

L’evento, oltre al grande aspetto sportivo, garantirà ancora un palcoscenico esclusivo veicolando e valorizzando le eccellenze locali, dalle usanze alle tradizioni, senza tralasciare gli intensi profumi e i sapori autentici della Sardegna. Un ruolo importante sarà legato all’impegno nel sociale ed all’ambiente, con eventi collaterali che hanno già saputo coinvolgere attivamente la comunità locale e i visitatori, rendendo l’esperienza del rally unica e indimenticabile.

La Porto Cervo Racing ha già programmato importanti iniziative.

In previsione dell’evento, la Porto Cervo Racing ha già programmato importanti iniziative internazionali di promozione, con una prima iniziativa già concretizzata in Finlandia – in occasione dell’Arctic Rally – e, la prossima settimana, al Rally Two Castles, in Croazia, vetrine esclusive per valorizzare la cultura italiana all’estero. Con il sostegno di Aci Sport e la collaborazione di partner strategici come Mirtò, il Rally Terra Sarda si conferma una manifestazione che va ben oltre alla competizione sportiva, elevandosi ambasciatore di valori e bellezza in ambito internazionale.

