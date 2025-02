La serata sarda di Sanremo, Geppi Cucciari e i vestiti di Marras

Geppi Cucciari co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 vedrà Geppi Cucciari, co-conduttrice insieme a Carlo Conti e Mahmood, indossare abiti esclusivi firmati dallo stilista sardo Antonio Marras. Questo sodalizio tra la presentatrice e il designer, consolidato nel tempo, ha portato alla creazione di look che celebrano le radici sarde di Cucciari.

Il vestito a forma di nuraghe.

Uno degli abiti più emblematici presentati da Cucciari è stato un vestito in raso jacquard con un elaborato disegno di un nuraghe sulla gonna. Il nuraghe, simbolo iconico della Sardegna, è stato reinterpretato da Marras in chiave moderna, mantenendo però un forte legame con la tradizione. Il bustino steccato con scollo a conchiglia e la gonna ampia da gran ballo hanno conferito all’outfit un’eleganza senza tempo.

Lo stilista Marras e il grande affetto per Geppi Cucciari.

Cucciari ha espresso il suo affetto per Marras, sottolineando come lui e sua moglie Patrizia l’abbiano accompagnata nei momenti più importanti della sua carriera. La scelta di indossare abiti che richiamano la cultura sarda non solo celebra le origini di Cucciari, ma porta anche un pezzo di Sardegna sul palco dell’Ariston, offrendo al pubblico un’esperienza visiva che unisce moda, tradizione e identità culturale.

Geppi Cucciari testimonial della Sardegna a Sanremo.

Le creazioni di Antonio Marras, che mescolano sapientemente tessuti pregiati e dettagli artigianali, riscuotono da sempre un enorme successo, non solo per la loro bellezza, ma anche per il messaggio che trasmettono: la valorizzazione della cultura sarda attraverso la moda. La serata di Sanremo si trasformerà così in una vetrina per la Sardegna, portando sotto i riflettori non solo la bellezza della sua tradizione, ma anche l’innovazione di chi sa reinterpretarla in chiave contemporanea.

