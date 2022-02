La situazione coronavirus ad Arzachena.

Cresce il numero dei positivi al coronavirus ad Arzachena. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso oggi dal Comune sono 253 le persone positive, 58 in più rispetto a venerdì scorso.

Intanto lunedì 7 febbraio 2022, il Comune di Arzachena organizza un nuovo appuntamento per le vaccinazioni contro il Covid, nell’ Auditorium di viale Paolo Dettori in località Corracilvuna, dedicato ai cittadini nati dal 1956 al 1961. L’accesso sarà libero e senza appuntamento, dalle ore 9 alle ore 11, è riservato ai nati dal 1956 al 1958, mentre dalle 11 alle ore 14 sarà per nati dal 1959 al 1961.

Gli interessati possono presentarsi muniti di tessera sanitaria, di un documento di identità e dei moduli di consenso e la scheda anamnestica già compilati. L’iniziativa è frutto della collaborazione con medici e infermieri volontari che saranno a disposizione dei cittadini all’auditorium comunale. Gli agenti della Polizia municipale, gli addetti della Protezione civile e i Barracelli forniranno indicazioni all’ingresso e assistenza durante le fasi di arrivo e attesa.