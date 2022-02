La partecipazione di Salmo a Masterchef.

Sarà anche l’artista rap più seguito e apprezzato d’Italia, ma la cucina sembra non essere proprio il suo forte. Il rapper Salmo, ieri sera, nel programma Sky Masterchef. Lo chef Bruno Barbieri ha incontrato l’artista di Olbia, il quale gli ha rivelato di non essere proprio capace ai fornelli.

“Come te la cavi in cucina?”, gli chiede Barbieri. “Non ce la faccio, io brucerei anche i biscotti nel latte”, ha confessato Salmo. Barbieri non credendo alle parole del rapper olbiese ha provato ad approfondire per dimostrare la veridicità delle sue rivelazioni. “Ti faccio due o tre domande, tipo: nel ripieno dei tortellini ci va la mortadella?”. L’artista gli ha risposto: “Io ce la metterei”.

Risposta corretta, molto gradita dal famoso re dei fornelli, che non contento ha sondato ancora di più le capacità culinarie del rapper olbiese. “Se becchi questa è bingo. La besciamella ci va con il latte o con la panna?”, gli chiede. “Con il latte”, risponde deciso l’artista. “Vedi che ci sei dentro”, afferma il noto chef. Nella puntata si è visto anche una parte del set della serie Blocco 181, dove il cantante di Olbia si cimenta anche nel ruolo di attore.