Il Comune di Arzachena pubblica il bando per le associazioni di Protezione civile

L’Amministrazione comunale di Arzachena ha ufficialmente aperto il Bando per i contributi alle associazioni di Protezione civile. Un’iniziativa fondamentale che riconosce il valore inestimabile del volontariato e punta a rafforzare la capacità di risposta in termini di sicurezza e assistenza ai cittadini.

Chi può partecipare e per quali attività

Il bando è rivolto alle sole Associazioni di Protezione Civile non-profit, residenti e operanti nel Comune di Arzachena in campo socio-sanitario. Per accedere ai fondi, le organizzazioni dovranno dimostrare di essere iscritte all’Albo Regionale da almeno 18 mesi ed essere perfettamente in regola con tutte le normative vigenti.

Le risorse, stanziate sul capitolo di bilancio denominato “Contributi ad Associazioni operanti nell’ambito dei Servizi Sociali – Ambulanza –”, copriranno esclusivamente le spese di gestione e organizzative relative agli interventi di Protezione Civile in ambito socio-sanitario, a condizione che tali costi non siano già stati coperti da altri enti.

Criteri di Valutazione e Punteggi

L’assegnazione dei contributi non sarà automatica, ma basata su un sistema a punti che premia l’impegno e la qualità del servizio, confermando i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04/08/2022.

Le associazioni saranno valutate in base a:

Formazione: 2 punti per ogni ora di formazione dei volontari.

Esercitazioni: 1 punto per ogni esercitazione effettuata.

Interventi: 3 punti per ogni intervento svolto in campo socio-sanitario nell’anno corrente.

Innovazione: 1 punto per l’adozione di nuove metodologie e tecnologie volte al miglioramento del servizio e della sicurezza degli operatori.

Le somme erogate sono ripartite in scaglioni:

Da 200 a 500 punti: 20% del contributo stanziato.

Da 501 a 1000 punti: 30% del contributo stanziato.

Oltre 1000 punti: 50% del contributo stanziato.



Un requisito fondamentale per i soggetti beneficiari è la garanzia di un servizio essenziale: le Associazioni dovranno assicurare, compatibilmente con i loro impegni, il trasporto dei cittadini che necessitano di recarsi presso presidi ospedalieri per terapie o visite di controllo, anche al di fuori del normale servizio 118.

L’erogazione avverrà di norma in un’unica soluzione, dietro presentazione di tutta la documentazione contabile (fatture o ricevute fiscali, esclusi gli scontrini), compresi i bilanci e la relazione sull’attività svolta. È prevista la possibilità di un anticipo fino al 60% dell’importo concesso, previa richiesta e dimostrazione delle spese già sostenute. Sarà inoltre obbligatorio allegare una “Dichiarazione di Concorrenza Contributiva”, specificando eventuali altri fondi percepiti.

Scadenze e informazioni utili

Le associazioni interessate hanno un periodo limitato per presentare la domanda.

Decorrenza presentazione istanze: 13 Ottobre 2025

Termine presentazione istanze: 28 Ottobre 2025

La modulistica necessaria può essere ritirata presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Arzachena, in via Crispi n° 5, negli orari di apertura al pubblico, oppure scaricata dal sito internet ufficiale del Comune: https://www.comune.arzachena.ss.it.

Le istanze dovranno essere protocollate a mano presso l’Ufficio Protocollo (Via Firenze 2) o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it.

Questo bando rappresenta un tassello importante nel supporto al tessuto associativo locale, riconoscendo l’importanza cruciale della Protezione Civile nella tutela della comunità di Arzachena.

