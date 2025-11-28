Ad Arzachena via alla pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali

La pulizia dei fiumi ad Arzachena.

Ad Arzachena l’attenzione sulla sicurezza idrogeologica resta prioritaria, con il Comune impegnato in una serie di interventi di prevenzione e tutela del territorio. L’amministrazione locale coordina le operazioni insieme alla Regione, alle Forze dell’Ordine, ai barracelli, ai volontari e all’Ancci, con l’obiettivo di garantire risposte rapide ed efficaci in caso di emergenze legate a piogge intense o rischio alluvioni.

Il piano comunale predisposto dall’Ufficio Ambiente prevede lavori di manutenzione e pulizia degli alvei di fiumi e rii, con priorità alle zone urbane come Rio San Pietro e la località Cudacciolu, per poi estendersi alle aree periferiche e alle frazioni vicine ad abitazioni, attività commerciali o industriali, tra cui Cannigione, La Conia e Baja Sardinia. Il monitoraggio costante dei tecnici ha assicurato il regolare deflusso delle acque anche nei giorni di pioggia intensa, confermando l’importanza di interventi preventivi.

Nonostante gli sforzi, negli alvei continuano a comparire rifiuti ingombranti, calcinacci e sfalci, persino nelle zone appena bonificate, con il rischio di ostacolare il flusso dell’acqua e creare ulteriori danni ambientali. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi Sociali e Protezione Civile, Alessandro Careddu, che sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione e la collaborazione di tutta la comunità per garantire la sicurezza del territorio.