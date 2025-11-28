Gli eventi del weekend

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Storie di un attimo, il festival di fotografia a Olbia

“Storie di un attimo” è un festival di fotografia popolare che si tiene a Olbia e che ospita anche eventi al Politecnico Argonauti. L’edizione 2025, la quattordicesima, si svolge dal 28 novembre al 14 dicembre con il tema “La natura”, e il Politecnico Argonauti è una delle sedi principali di mostre, incontri e proiezioni.

Berchidda, in scena “Sas Bighinas” una commedia brillante in logudorese

Venerdì 28 novembre, alle ore 19, presso il Teatro Santa Croce di Berchidda, andrà in scena “Sas Bighinas”, una commedia brillante in logudorese e terranovese che racconta, con ironia e grande vitalità, situazioni quotidiane, caratteri vivaci e momenti esilaranti che appartengono alla tradizione popolare del territorio.

Olbia, la Banda “Felicino Mibelli” presenta Art Free Space

La Banda Musicale “Felicino Mibelli” presenta: ART FREE SPACE Domenica 30 novembre

Ore 16:00 in Via Roma – MusMat, Sala della Banda Una rassegna dedicata a musica, canto, danza e arti visive. Se sai cantare, disegnare, ballare o suonare, vieni a trovarci!

Berchidda: Prevenzione del Tumore al Seno

Il Comune di Berchidda, in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, organizza due giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno, con visite ed ecografie senologiche gratuite su prenotazione.

La mostra “Trame di Sardegna” a Olbia

È stata inaugurata presso l’Art Gallery al primo piano dell’Aeroporto di Olbia la mostra “Trame di Sardegna – Dall’azzurro del mare al rosso della terra”, promossa dall’Associazione Accademia Sardegna nel Cuore.

