Fronte comune contro l’abbandono di rifiuti a Baja Sardinia

L’abbandono di rifiuti al centro dell’incontro tra una delegazione del “Comitato Amici di Baja Sardinia” e il Comune di Arzachena. Per l’amministrazione c’erano l’assessore all’ambiente Michele Occhioni e dalla delegata per la frazione Daniela Desogus. Al centro del confronto la problematica dell’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che non incide solo sul decoro estetico, ma che rappresenta una criticità che danneggia l’ecosistema locale e l’immagine turistica del territorio. Il Comitato ha presentato un’analisi dettagliata, supportata da dati e documentazione fotografica, per evidenziare come l’attuale situazione sia alimentata da una diffusa percezione di impunità tra i trasgressori.

la soluzione condivisa

L’approccio proposto non si limita alla mera segnalazione del disservizio, ma punta alla costruzione di una soluzione condivisa attraverso un documento programmatico inviato formalmente al Comune via PEC. La strategia d’intervento suggerita si articola su direttrici fondamentali che spaziano dalla prevenzione e dal contrasto degli illeciti al potenziamento delle infrastrutture e dell’arredo urbano, includendo una più capillare attività di informazione e il monitoraggio rigoroso dell’operato del gestore del servizio. Viene ritenuto indispensabile l’avvio di controlli serrati e l’applicazione di sanzioni, oltre all’incremento della frequenza dei passaggi di raccolta e all’istituzione di una task force dedicata esclusivamente alla lotta agli abbandoni.

Gran parte degli interventi sollecitati trova già fondamento normativo nel regolamento comunale e nel capitolato d’appalto per l’igiene urbana, strumenti che il comitato intende veder applicati con maggiore incisività. Per il futuro, il comitato ha offerto piena disponibilità operativa per attivare un monitoraggio costante dei punti sensibili, raccogliere segnalazioni in modo strutturato e collaborare attivamente a campagne di sensibilizzazione. La proposta di collaborazione si estende inoltre alla partecipazione a tavoli tecnici, sopralluoghi congiunti e iniziative di volontariato, confermando la volontà di agire immediatamente per restituire a Baja Sardinia il decoro ed il prestigio che le competono.

Di fronte alla concretezza delle proposte, l’assessore Michele Occhioni ha espresso segnali positivi, confermando un’importante apertura verso il ruolo del Comitato come partner operativo e consultivo.

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