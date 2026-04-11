Nuove regole per la differenziata a Olbia, cambiano tutti i mastelli

Dal 13 aprile a Olbia arrivano i nuovi mastelli per la differenziata

A Olbia cambia la raccolta differenziata, da lunedì 13 parte la consegna dei nuovi mastelli col codice identificativo. “L’avvio della consegna dei nuovi kit – spiega il sindaco Settimo Nizzi – rappresenta un passo significativo nel percorso di modernizzazione del servizio di igiene urbana. I mastelli sono dotati di codice identificativo e ci permetteranno di migliorare l’efficienza, ridurre gli errori di conferimento e valorizzare l’impegno dei cittadini più attenti. Ringraziamo sin d’ora la comunità per la collaborazione: una raccolta differenziata corretta è un gesto semplice, ma fondamentale per la sostenibilità e il futuro della nostra città”.

Come funziona la consegna

“La distribuzione procederà in modo progressivo su tutto il territorio comunale. Ogni settimana verranno comunicate le vie interessate, così da garantire un’informazione puntuale e agevole per tutti gli utenti. Durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento.

Le strade dal 13 al 18 aprile

Centro storico : via Cavalier Giovanni Maria Farina, via Regina Elena, via Pisa, via Isola Bianca, via Porto Romano, via Alessandro Nanni e viale Principe Umberto.

: via Cavalier Giovanni Maria Farina, via Regina Elena, via Pisa, via Isola Bianca, via Porto Romano, via Alessandro Nanni e viale Principe Umberto. Waterfront : via Torino, via Bologna, via Cesare Battisti, via San Francesco, via Carbonia, via Firenze, via Goffredo Mameli, via Filippo Corridoni, via Nazario Sauro, via Trento, via Nuoro, via Redipuglia, via Tenente Florio e via Roma.

: via Torino, via Bologna, via Cesare Battisti, via San Francesco, via Carbonia, via Firenze, via Goffredo Mameli, via Filippo Corridoni, via Nazario Sauro, via Trento, via Nuoro, via Redipuglia, via Tenente Florio e via Roma. Zona Nord: via Benedetto Da Rovezzano, via Antonio Cesti, via Giuseppe Bagatti, via Antonio Biddau, via Caro Goldoni, via Amadeo, via Bonn, via Degli Ulivi, via Giacomo Della Porta, via Davide Hume, via Cipressi, via Cosimo De’ Medici, via San Gaetano, via Giovanni da Verrazzano, via Mercurio, via Francesco Redi, via Bernardo Vittone, via Antonio Salieri, via Salvatorico Fara, via Baldassarre Tommaso Peruzzi, via Mariano Forteleoni, via Lussemburgo, via Silvio Pellico, via Francesco Borromini, viale Basa, via Antonio Labriola, via Bouganville, via Vesuvio, corso Vittorio Veneto, via Umberto Nobile, via Archimede e via Luca Fancelli.

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