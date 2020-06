La riqualificazione del centro storico di Arzachena.

Il Comune di Arzachena elenca il piano strategico del centro di Arzachena. Nei primi 100 anni di anniversario per l’autonomia di Arzachena, il Comune ha deciso di approvare una serie di interventi per migliorare il centro storico.

Si parte dell’acquisizione nel patrimonio comunale di vecchi edifici da destinare a fini culturali, commerciali e per ripristinare la memoria storica della città. L’analisi, elaborata dallo studio ingegneristico Licheri, è un piano strategico per rendere il comune appetibile sia per i cittadini, sia per il turismo.

Il palazzo Columbano, l’asilo comunale San Vincenzo e il vecchio cinema saranno tre dei tanti edifici storici che verranno recuperati. “Arzachena ha mille potenzialità, bisogna partire anche dal centro storico che deve dialogare con le potenzialità turistiche del territorio”, ha detto il primo cittadino Roberto Ragnedda.

Lo studio Licheri ha individuato le criticità del centro storico di Arzachena e le ha illustrate durante lo scorso Consiglio comunale. Ma la minoranza ha criticato duramente la procedura scelta dall’amministrazione. “Dobbiamo dire siete bravi? Cosa possiamo dire noi dell’opposizione?– ha commentato il consigliere d’opposizione Gigi Astore – . Non ci avete fatto vedere i documenti, non li avete portati in commissione, portandoli direttamente in giunta e facendo i bandi”.

Nel dibattito è intervenuta anche la consigliera di Arzachena Bene Comune Maria Giagoni. “Trovo che sarebbe stato più corretto coinvolgere tutti i consiglieri anche se non si tratta di una delibera – ha affermato la consigliera – per consentire che comprendessimo questo documento. Io penso sia legittimo arrivare in consiglio informati su tutti gli atti presentati in questa sede”.

