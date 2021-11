I lavori decisi dal Comune di Arzachena.

Il Comune Arzachena punta a rinnovare il suo patrimonio urbanistico. Questa è la linea intrapresa dall’amministrazione per dare maggior pregio alla città.

Sono numerosi i lavori che stanno per essere ultimati in città, come il parcheggio dietro il Municipio, che da anni era privo di asfalto e segnaletica. “Dopo 15 anni finalmente lo abbiamo completato e finalmente l’area del comune sarà più fruibile per i clienti e gli impiegati”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici di Arzachena Fabio Fresi. Per i lavori sono stati investiti 70mila euro.

L’ente locale spenderà 5 milioni di euro in 5 anni di risorse FSC e del bilancio, per riqualificare le strade e gli immobili della città. “Si tratta di una precisa volontà politica – ha proseguito -, perché abbiamo ritenuto opportuno fare manutenzioni a quello che abbiamo già”.

Sono tante, infatti, le opere e gli immobili rimessi a nuovo dal Comune, come il museo e le scuole. “Stiamo portando avanti una politica di riqualificazione dei palazzi pubblici, come ad esempio quello di via Firenze, il cui intervento è stato finanziato anche dalla Regione – ha detto l’assessore -. Sempre dalla Regione 1 milione di euro per opere in materia energetica, come la posa di pannelli fotovoltaici collegati a tutte le scuole comunali, per creare energia rinnovabile e scambiabile”.