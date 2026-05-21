Rischio incendi ad Arzachena, le prescrizioni del Comune

Le prescrizioni antincendio del Comune di Arzachena.

Ad Arzachena il Comune ha adottato una nuova ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ragnedda che introduce una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione del rischio incendi durante il periodo estivo. Il provvedimento stabilisce innanzitutto il divieto di accendere fuochi, utilizzare lanterne o impiegare fuochi d’artificio di libera vendita nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 ottobre, con l’obiettivo di ridurre le situazioni potenzialmente pericolose sul territorio comunale.

L’ordinanza prevede inoltre che entro il 1° giugno i proprietari e i conduttori di terreni di qualsiasi tipologia provvedano alla pulizia delle aree di competenza, con la rimozione di rovi, sterpaglie, materiale secco e altri elementi infiammabili, oltre ai rifiuti vetrosi. Le operazioni riguardano anche le fasce di terreno lungo strade pubbliche, comunali e vicinali, per una profondità minima di 3 metri lungo l’intero perimetro delle proprietà.

Nel documento viene disciplinata anche la possibilità di procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche e cespugli, consentito nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno e tra il 15 settembre e il 31 ottobre. Tale attività può essere svolta solo sotto la responsabilità diretta dei proprietari o conduttori e unicamente in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500 euro.

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