Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 22 maggio

Le previsioni meteo per il 22 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 22 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e molto soleggiato con clima caldo soprattutto lungo la costa. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata con soltanto qualche nube alta di passaggio nel pomeriggio senza effetti sul tempo. Le condizioni saranno ideali per chi raggiungerà le spiagge della Gallura e della Costa Smeralda, dove in questi giorni si stanno intensificando gli arrivi turistici in vista del fine settimana.

Temperature e venti

Le temperature saranno in ulteriore aumento con minime tra 18 e 20 gradi e massime fino a 27-28 gradi nelle zone interne e lontane dal mare. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e condizioni favorevoli per escursioni, uscite in barca e attività all’aperto. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi pienamente primaverile ma con sensazioni quasi estive nelle ore centrali della giornata.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 20 gradi, è ancora fresca ma è già adatta ai primi bagni soprattutto nelle spiagge più riparate dal vento e durante le ore più calde del pomeriggio. L’estate è sempre più vicina.

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