Lutto cittadino a Luras per l’ultimo saluto a Mauro Zuncheddu

Bandiere a mezz’asta al Comune di Luras per Mauro Zuncheddu

Il Comune di Luras proclama il lutto cittadino per il 22 maggio 2026, dalle 10 alle 12, in concomitanza con le esequie di Mauro Zuncheddu. La comunità si stringe intorno ai familiari del 23enne scomparso l’11 maggio scorso dopo un’embolia all’ospedale di Tempio.

“Le bandiere del Palazzo Municipale saranno esposte a mezz’asta – annuncia il sindaco Leonardo Lutzoni a nome di tutta l’amministrazione comunale -. La scomparsa di Mauro ha colpito profondamente l’intera comunità di Luras e la sua perdita lascia un vuoto che da giorni si avverte in tutto il paese”.

“Come Amministrazione comunale ci stringiamo ancora una volta al dolore della sua famiglia e di quanti gli hanno voluto bene e come segno di vicinanza e rispetto invitiamo i cittadini, le scuole, le attività commerciali e le associazioni sportive a osservare un momento di raccoglimento durante lo svolgimento delle esequie“.

L’ultimo saluto a Mauro partirà alle 9.15 dall’ospedale civile di Tempio per poi raggiungere Luras. Alle 10.30 è in programma la messa nella parrocchia Nostra Signora del Rosario.

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